«Si no ens confinem durant el simulacre serà molt difícil saber com hem d'actuar»

El, diverses zones de, elsi els termes dei deseran protagonistes el proper dimecres 2 de novembre d'un simulacre "sense precedents". "Mai no se n'ha fet cap d'aquesta dimensió", explicaven aquest dijous a la seu del 112 a Reus els responsables de la Generalitat. En joc hi ha l'anàlisi de l'efectivitat de les mesures de protecció existents al polígon químic sud, així com del sistema d'alarmes als telèfons mòbils, que s'estrena a Catalunya amb aquest simulacre. El botó el seguirà prement l'Estat, però esperen assumir aquesta competència des de la Generalitat quan aquesta tecnologia deixi d'estar immersa en una fase de prova.En total,-així com conductors que circulin per les vies incloses al perímetre- estan cridats a "confinar-se, no a evacuar" en un exercici que segons la nova directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha de servir per sensibilitzar la població. "Si no practiquem aquest confinament durant el simulacre serà molt difícil saber com hem d'actuar", detallava en una roda de premsa en la que hi han participat també el conseller d'Interior,, i el nou delegat del Govern al Camp de Tarragona,Tot plegat es va començar a preparar al mes de febrer i des de llavors han iniciat una campanya informativa amb un cost de 400.000 euros. També s'han reunit amb associacions de veïns, centres comercials, empreses de la zona i alcaldes dels municipis afectats. No n'hi ha per a menys: és el primer simulacre de confinament "des de fa molts anys" al, tot i els incidents recurrents als polígons químics i l'accident al'any 2020, amb tres víctimes mortals. Elena ha volgut destacar el "reforç del control" a la indústria amb nous sensors i sirenes d'alerta, que s'activaran aquest dimecres dia 2.L'hora d'inici del simulacre d'accident químic és a les, si bé serà a partir dequan el soroll d'alerta començarà a sonar durant un quart d'hora a les sirenes i als telèfons mòbils. La tria de l'horari és aposta: "No es fa en horari escolar perquè les escoles són les que ho tenen més interioritzat, volíem fer-ho en un moment de màxima activitat als carrers", ha apuntat el conseller, que ha cridat a la participació del simulacre confinant-se un cop comenci. "Ens posem en risc si marxem, el que cal en cas d'accident és confinar-se", ha dit.Durant aquell marge de temps, tant elscom elinformaran en un total de 24 punts del simulacre, si bé no tallaran les, que és el que farien en cas real d'accident. També hi haurà informació per als usuaris del transport públic, tant els trens com els autobusos. En acabar, els ciutadans podran respondre una enquesta, que ajudarà a Protecció Civil a saber quina ha estat l'actitud de la població i el funcionament dels sistemes d'alerta.Pel que fa al sistema d'enviament de missatges, es preveu que cadaa la zona d'afectació del simulacre rebi no només l'alarma sonora sinó un. En cas de no tenir cobertura, es rebrà posteriorment.