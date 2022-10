El passatge del terror torna a l'Espai Jove Kesse de Tarragona

Com cada any per aquestes dates, l'es transforma en un. Enguany estarà ambientat en un institut on hi hagut una contaminació per Covid-19, que es presenta amb el títol, contaminat. Una trentena de nois i noies de, han organitzat aquesta iniciativa amb l'acompanyament de l'equip de Joventut de l'Ajuntament, fent d'. L'organització és l'encarregada d'idear i transformar l'espai amb decorats, llum, fum, música.. i de la coordinació de totes les persones en la representació de la història seleccionada.El passatge del terror forma part del cicle Cultura Kesse que s' ofereix els divendres al vespre per a tots els públics amb un seguit de propostes que donen cabuda tant a projectes de nova creació com actes d'interès per al jovent. D'aquesta manera, per aquesta tardor hi ha programades actuacions de dansa, teatre, exposicions, cinema i música, com la del proper divendres 11 de novembre amb el cantautor, guanyador de2021.L'entrada al passatge del terror és gratuïta i sense inscripció, i es realitzarà en grups segons arribada. Cal tenir 12 anys, i els menors de 16 anys han de portar signada una autorització que es donarà a l'entrada o l'ha poden descarregar al web . L'accés s'habilitarà pel pati de l'Espai Jove Kesse (carrer sant Antoni Maria Claret 12-14), l'aforament és limitat i només es podrà fer el recorregut del passatge una vegada.