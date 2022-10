Tornen els Bons Compra Salou amb descomptes per a la campanya prèvia del Nadal

per Redacció, Tarragona |

L’reprèn la campanya de descomptes, posant a disposició de la ciutadania, abans de la campanya prèvia del Nadal. Es tracta d’una iniciativa oberta a tots els comerços, la restauració i els establiments de serveis del municipi.Els bons s'activaran el dilluns,. Els comerços adherits a la campanya aplicaran una les compres, sobre una despesa màxima de 100 euros, sense que hi hagi un import mínim a invertir en cada compra. Cada persona es podrà beneficiar d'un estalvi total de 30 euros. Tenen accés a aquests bons les persones empadronades o propietàries de béns immobles, majors de 18 anys.L’any 2021 es van beneficiar de la campanya 6.167 ciutadans empadronats a Salou o propietaris de béns immobles. I es van fer un total de 5297 operacions. Es van aplicar 139.173,58 euros en descomptes en bons i van tenir un impacte de 325.037 euros en vendes, que es van repartir en dues parts, moda i complements, per una banda, i serveis, per l’altra (perruqueria, escoles); a més d’alimentació, restauració, joieria, joguets i electrodomèstics.El termini perquè els comerços s’hi inscriguin és obert. El llistat d’establiments participants s’anirà actualitzant al web de l’Ajuntament de Salou.