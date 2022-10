Maria Arnal torna al Mèdol amb Lolo & Sosaku

per Redacció, Tarragona |

La cantanttorna aldesprés de Mil Sibil·les el darrer Nadal. En aquesta ocasió, el divendres 28 d'octubre a les vuit del vespre, Arnal s'aliarà amb el duoper al recital Acció primigènia que entrellaça la veu d'Arnal, carregada d'espiritualitat, amb la música maquinal que emana de lescreades pel duet. L'actuació tindrà lloc a la, i només es podrà seguir des del pati de la casa, en un luxós joc de miralls i distàncies.El recital que s'estrena a Mèdol és el preàmbul del programa d'activitats d', unconduït perque té com a leitmotiv la veu i les sonoritats i que es presentarà aa finals de gener.Maria Arnal i Lolo & Sosaku parteixen d'estils molts diferents per trobar-se i crear una textura harmònica atrevida i sorprenent, entre la màquina humana i l'ànima robot. La partitura d'Arnal beu del folklore i les fonts orals, a les que reinterpreta des d'un tractament molt personal. Lolo & Sosaku són creadors d'instal·lacions sonores a base de mecanismes automatitzats, i la seva proposta s'inspira en els antics instruments mecànics, com les pianoles, i en la tradició japonesa de les nines autòmates.Avui i demà, la Sala Plana de la Casa Canals també acollirà la videoperformance Delimitació deamb què arrencaran les activitats de tardor de Cultura Verda, que inclouran també la projecció de vídeos sobre la relació entre obra i paisatge de