Escrivá destaca la «resiliència» de l'economia catalana tot i les «difícils» condicions internacionals

Seguretat Social a Tarragona

El, ha destacat la "resiliència" de l'i la seva capacitat per crear llocs de feina, malgrat les "difícils" condicions internacionals derivades de la guerra d'. Segons l'(EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicada aquest dijous, Catalunya ha superat el rècord d'ocupació en un tercer trimestre des del 2007 ambAixí, entre juliol i setembre, el país ha generat 38.800 llocs de feina (+1,1%) i 80.400 ocupats (+2,31%) més que l'any passat. Escrivá també ha valorat positivament la taxa de creixement d'ocupació, tot i l'increment fins al 12% de l'atur a l'Estat Espanyol."Som el país d'Europa que més llocs de feina està creant des de la guerra, en general, els mercats de treball estan parats perquè la situació internacional és molt complexa", ha sostingut.A banda, el ministre de la Seguretat Social ha assegurat que confia que sindicats i patronal desencallin les negociacions dels convenis sectorials: "La negociació té elements sectorials i també geogràfics i territorials, espero que les negociacions es recondueixin, moltes vegades es posa més l'èmfasi on hi ha fricció i no es recorda que estan sortint molts convenis", ha defensat.Preguntat per la falta de personal a les oficines de lade Tarragona, el titular d'Inclusió ha respost que treballen per reforçar les plantilles després de gairebé una dècada de "congelació". "També volem complementar-ho amb projectes pilots que estem desenvolupant i que crec que es podran estendre aquí. Utilitzar videoconferències és una alternativa que pot ajudar en molts casos, avaluaré la situació en la reunió que tindrem avui a la delegació", ha afirmat.