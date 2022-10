L'avantprojecte del POUM de Tarragona tira endavant

S'aprova l'increment de la taxa de la brossa

Aprovació per la mínima. Aquest dijous, el ple municipal de Tarragona ha aprovat continuar tirant endavant el procés de redacció del(POUM) a. El vot a favor del govern i d'ha facilitat que aviat es pugui engegar el procés participatiu, després de l'aprovació de l'avantprojecte. L'oposició, liderada pel, lamentava que no hi havia hagut una consulta prèvia amb prou partiicpació de la ciutadania i que el text presentat era massa concret. Per això els socialistes reclamaven la retirada del punt , però el que(CUP) descrivia com a "voluntat de dilatar els tempos" no ha tingut èxit, donat que els comuns no només han votat en contra de la retirada sinó que han votat a favor de l'avantprojecte."No és gaire bon senyal començar així", ha assenyalat la portaveu del PSC,, que ha recordat que prop de la meitat del plenari ha votat en contra d'aquest avantprojecte, en un POUM que inicialment s'havia plantejat com de "voluntat de consens". Pel que fa a(Junts per Tarragona), ha explicat el seu suport tot i divergir en el posicionament sobre política urbanística amb ERC i la CUP donat que la seva prioritat és "que tinguem un POUM com abans millor", necessari a causa del "nul creixement" actual.El regidor d'Urbanisme,, ha denunciat que el PSC "posi pals a les rodes a la ciutat" no només amb el POUM sinó amb altres polítiques del govern. "Ja els tenim la mida presa", ha explicat, alhora que ha recordat la celebració deper redactar aquest avantprojecte amb els grups municipals, "sense gaires aportacions".El POUM de Tarragona es va aprovar l'any 2013 després de 13 anys de procés i que va iniciar l'exalcalde de CiU Joan Miquel Nadal i que va finalitzar l'exalcalde del PSC Josep Fèlix Ballesteros. Arran d'una demanda judicial de l'empresa CLH, el Tribunal Suprem va anul·lar el pla general l'any 2020. Més d'un any després arribarien les normes urbanístiques provisionals, amb un termini de tres anys fixat per redactar el nou POUM.A banda de l'avantprojecte del POUM, el ple municipal de Tarragona ha debatut prèviament l'. Segons el regidor de l'àrea de Neteja, Jordi Fortuny, la mesura és imposada per la normativa europea, mentre que l'oposició ha decidit votar-hi en contra, donat el context d'inflació actual. Només, des de l'altra bancada, els regidors no adscritshan votat a favor de la proposta.Segons Fortuny, l'equip tècnic municipal està treballant en fer una taxa "molt justa" per a cadascun dels ciutadans de Tarragona. "Algú es pot pensar que fins i tot amb un any electoral a un govern li faci gràcia fer aquest increment?", ha preguntat el regidor: "No tractarem els tarragonins com a menors d'edat", ha conclòs.