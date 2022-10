Absolt l'extresorer de la confraria de Sant Pere de la Ràpita acusat d'embutxacar-se 13.200 euros de l'entitat

La secció 2a de l'i el jurat popular han absolt l'extresorer de la confraria de, que estava acusat de malversació. L'entitat l'havia denunciat per suposadament haver-se embutxacatd'un compte corrent de l'ens, però el jurat popular ha considerat per unanimitat "no provat" que els diners en metàl·lic que va retirar del banc entre el 31 de març i el 23 de juny del 2017 se'ls quedés per benefici propi.A més, arran de la declaració d'un dels testimonis, la jutgessa del cas ha demanat a la fiscalia que investigui si la confraria va fer abocaments il·legals a la llacuna de l'Encanyissada del Parc Natural del Delta de l'Ebre durant unes obres en unes cases propietat de l'entitat.