Reobre finalment el carrer Canyelles de Tarragona, ara ja només per a vianants

Tarda de celebració aquest dimecres al. Un dels indrets més cèntrics de la ciutat feia mesos que estava tancat per obres, en el marc de lade l'entorn del. Amb una "vocació de plaça", l'Ajuntament ha dedicat aquest carrer als vianants, amb bancs i vegetació, així com una plataforma única.Segons ha explicat el consistori, l'obra ha costati, d'aquests, 316.000 s'han obtingut a través dels fontsde la Unió Europea. Lai lahan afegit el to festiu a un acte que ha comptat amb un discurs de les autoritats municipals.A banda de la instal·lació de bancs i jardineres, també s'ha soterrat la xarxa de telefonia i la de baixa tensió. L'actuació es va iniciar al passat mes d'abril. En total, doncs, mig any de talls de circulació per als vianants i d'afectació per als comerços de la zona, donat que ja no era una zona preferible de passeig. Alguns dels negocis fins i tot van arribar a tancar per facilitar les obres.