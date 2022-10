S'inicia la instal·lació del parc infantil de l'Anella Mediterrània de Campclar

per Redacció, Tarragona |

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs d'instal·lació d'un parc infantil ecològic a l'de. Es tracta d'un altre projecte que l'Ajuntament de Tarragona executa dels 18 guanyadors delsEl parc infantil de l'Anella Mediterrània serà un parc inclusiu i ecològic i comptarà també amb un sector d'entrenament a la zona propera al llac i al pàrquing que fins ara s'utilitzava únicament com a àrea de pícnic, amb l'objectiu de fomentar el joc i la pràctica esportiva per un rang molt ampli d'edat.Les primeres tasques iniciades inclouen la col·locació de diversos jocs infantils tipus ecològics i dinàmics, la col·locació de diversos elements d'entrenament exterior ecològics, la provisió i col·locació de sorra fina sobre tota l' àrea del parc infantil a fi d'augmentar la seguretat front les possibles caigudes dels infants, el trasllat de les taules de pícnic i bancs i reubicació de les mateixes en zones veïnes de forma òptima pel seu ús.L'obra ha estat adjudicada a Gama exteriores S.L per un import dei té prevista una durada aproximada de 2 setmanes.