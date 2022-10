Nou municipis del Camp i l'Ebre reben 6,15 milions en ajuts europeus per rehabilitar edificis públics

Nou municipis deli lesrebranper rehabilitar edificis públics. Elha publicat la resolució provisional de la convocatòria del Programa d'Impuls a rehabilitació d'edificis públics de titularitat local, inclòs en el Pla de Recuperació.La principal partida, 1,81 milions, se l'emporta el Centre de desenvolupament artístic juvenil de, a l'antiga. La rehabilitació de la, rebrà 1,66 milions i la rehabilitació dels jutjats de, 938.000 euros. Segons el Ministeri, els ajuts tenen com a principal objectiu de reduir en més d'un 30% el consum d'energia primària no renovable.En la llista de projectes aprovada pel ministeri figura també la rehabilitació de l', a, amb 358.000 euros; la reforma de l'immoble del carrer Garcia per a les, amb 275.000 euros; la rehabilitació del, amb 217.000 euros; la rehabilitació de la cooperativa agrícola decom a espai polivalent i cultural, amb 151.000 euros; i la rehabilitació de l'antiga llar d'infants Neiró decom a sala polivalent, amb 106.000 euros.L'Ajuntament de Deltebre, que ha aconseguit la subvenció més quantiosa al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, ha celebrat la notícia de l'atorgament delsper al projecte de reconvertir la Cambra Arrossera en un centre de desenvolupament artístic juvenil. "Aquest projecte dignificarà una de les entrades principals de la població i, al mateix temps, realçarà el patrimoni històric de Deltebre", ha subratllat l'alcalde, Lluís Soler.En el dies vinents, segons ha anunciat, s'iniciarà el procés de redacció del projecte per tal que es pugui aprovar en els propers mesos i licitar les obres. L'objectiu principal, ha remarcat, és que "l'Arrossera es projecti com un espai que aglutini les necessitats del jovent del municipi, sigui en qüestions de formació, d'emprenedoria o d'oci, però també que desperti l'essència cultural, el motor associatiu i que fomenti accions que impulsin la igualtat". Segons ha recordat, el govern municipal treballa des de fa temps per donar un nou ús a l'antiga Cambra Arrossera. Allí, precisament, s'hi va estrenar fa pocs anys un espai de creació artística liderat pel reconegut ballarí i coreòrgrafSegons el govern espanyol, els ajuts han prioritzat municipis de menys de 50.000 habitants i bona part dels edificis que es rehabilitaran tenen ús cultural, esportiu i educatiu. En l'àmbit estatal es financen un total de 405 projectes –de 381 entitats locals - dels 1.065 presentats en base a criteris de qualitat arquitectònica, solidesa, governança, enfocament integral, innovació i oportunitat. En aquest sentit, assegura el comunicat ministerial, els projectes seleccionats tenen un enfocament integral de la rehabilitació basat en els principis de qualitat de la Llei de qualitat de l'arquitectura.