Un informe de Creu Roja indica que els joves són el col·lectiu amb indicadors més alts de soledat

Elsd'entre 18 i 29 anys són el col·lectiu amb indicadors més elevats de, tan sols el 20% considera que no estan sols. Aquesta és una de les principals conclusions del primer informe de L'observatori sobre Soledat no volguda dea la demarcació de Tarragona, que s'ha presentat aquest dimecres.Els joves no són els únics amb xifres altes de solitud:. L'estudi també indica que el 77% de les persones ateses i enquestades per l'organització han experimentat algun tipus de soledat. D'aquestes,. A més, l'informe subratlla que la soledat no desitjada afecta especialment els col·lectius més vulnerables.