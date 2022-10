La CUP reclama al Govern que aturi el projecte de Hard Rock: «Atempta contra el medi ambient i la salut pública»

La diputada de la CUP-NCGha reclamat al Govern que "aturi" el projecte deencapçalat per Hard Rock perquè "atempta clarament contra el medi ambient i contra la salut pública". Després que es conegués que ell'ha aturat perquè no compleix criteris ambientals, Estrada ha exigit a la Generalitat que el "retiri" tant pels criteris ecològics com perquè "promou la"."Aquest model econòmic en el qual es fonamenta és absolutament caduc i obsolet", ha criticat, i ha demanat al Govern que expliqui "si vol seguir alimentant" o bé "pensa fer un gir per posar-se al costat de la gent treballadora".La portaveu anticapitalista ha criticat que aquest mateix dimarts la portaveu del Govern,, hagi afirmat "d'una manera molt categòrica" que el projecte detirarà endavant i l'hagi defensat com també ha fet el conseller de Territori,Estrada ha assenyalat que un complex d'aquestes característiques es basa en "l'especulació i trinxar el territori" i que necessitarà aigua del Siurana i de l'Ebre "i l'energia que es produeix al sud de les comarques del Camp". Alhora, ha deplorat l'"obstinació" dels successius governs amb aquest projecte que només busca, ha dit, "salvar els mobles a La Caixa, propietària dels terrenys on s'hauria d'ubicar el CRT.