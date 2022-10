El Consorci d'Aigües de Tarragona congelarà les tarifes dels consorciats l'any que ve

El(CAT) congela les tarifes als consorciats i no incrementarà el preu de l'aigua delde l'l'any que ve. Ho podrà fer gràcies a un pla de previsió que estabilitza el preu de l'energia, amb només el 4% de la despesa a preus variables de mercat l'any que ve, i perquè al mes d'abril d'enguany es va revertir "el cost real" de l'energia a les tarifes d'enguany.L'assemblea del CAT aprova aquest dimarts al migdia el pressupost de 2023, d'uns 46 milions d'euros. La partida d'inversions és de 22 milions d'euros per al 2023 i 2024 i preveu obres com els dipòsits de Vila-seca i Cunit i un via pas a l'ETAP de l'Ampolla per garantir el subministrament dels consorciats de l'Ebre si hi ha incidents a la canonada.També s'inclou la instal·lació de fibra òptica per monitorar tota la xarxa i evitar col·lapses, i dos grans parcs fotovoltaics a les instal·lacions de l'Ampolla i Constantí.L'assemblea general del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha aprovat els pressupostos per un import total de 45.788.824 euros. La tarifa mitjana resultant és de 0,5355 euros per metre cúbic, respecte als 0,5354 euro/m3 previstos per l’any en curs, el que suposa una variació de 0,02%. El president Joan Alginet, ha recordat que la despesa elèctrica suposa en aquests moments el 27% dels costos d’explotació, però ja es va repercutir en l'assemblea de la primavera el cost real als consorciats.El pla d'obres compta amb un pressupost de 22,25 MEUR. Els dos dipòsits reguladors que es construiran per augmentar la garantia de subministrament a Cunit i a Vila-seca, tindran una capacitat de 25.000 metres cúbics cadascun i costaran 15,7 MEUR. També s'invertiran 6 MEUR en dos parcs de plaques solars fotovoltaiques, que permetrà un 10% en règim d’autoconsum.L'assemblea d'aquest dimarts també ha avançat als consorciats la cartera de projectes de digitalització per a optar als ajuts previstos al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de digitalització del cicle de l'aigua. Està previst que, a principis de 2023, se celebri una sessió monogràfica per entrar en detall de tots els projectes i els pressupostos.