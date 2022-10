Arriba la novena edició del Festivan SCAN amb la guerra com a protagonista

Del 18 de novembre de 2022 al 8 de gener de 2023, arriba la novena edició delamb l'objectiu d'excitar la creació i la investigació fotogràfica entre els col·lectius artístics més emergents.Com és habitual, SCAN Tarragona acollirà creadors i creadores de tot el món, amb la fotografia com a mitjà d'expressió, que mostraran el seu treball a través dels més de 25 actes programats, com ara l'exposició "Wartime!", en el marc del Talent Latent; activitats participatives i tallers programats a diferents espais de Tarragona, entre altres.Una de les principals novetats serà que per primera vegada totes les activitats del programa giraran a l'entorn d'un únic eix temàtic social: la guerra. Tot plegat, amb la finalitat d'. Un altre fet destacat és que, a partir d'enguany, l'SCAN passarà de ser bianual a cita anual, com ja ho va ser durant les primeres edicions.Per altra banda, un any més, el Festival SCAN ha posat en marxa Full Contact, un espai relacional professional que tindrà lloc alel dia 19 de novembre de 2022. Un grup d'artistes emergents, seleccionats pels comissaris, a partir dels projectes rebuts a la convocatòria Full Contact 2022, són convidats per l'SCAN a compartir el seu treball fotogràfic amb els followers, o agents del món de l'art, amb l'objectiu d'obtenir feedback sobre la seva obra, ampliar la xarxa de contactes i, si s'escau, iniciar col·laboracions amb altres creadors o agents.Tres converses dirigides per la comissària Alexandra Laudo configuren la primera edició dels, un espai del festival pensat específicament per aprofundir en el mitjà fotogràfic i la cultura audiovisual.També, el(MAMT) acollirà, una exposició d'una vintena de llibres internacionals de producció independent que promouen una actitud crítica amb el relat mediàtic dominant sobre la guerra, a càrrec de la comissària. L'exposició, s'acompanyarà de diverses visites guiades i inclou la classe magistral El fotollibre. Històries del conflicte contemporani.A més, sota el nom de, lai lahan preparat un llistat de llibres recomanats sobre fotografia que ajudaran a reflexionar sobre l'entorn de la temàtica del festival i que es podrà consultar a les seves respectives seus.Per últim, i sota el paraigua d', el programa inclou la Ruta fotogràfica SCAN inspirada en. A més a més, també s'han previst diversos tallers de fotografia com ara A primera línia, amb; Taller de cianotípies per a persones de l'associació ONADA o Guerra a la vista!, d', entre altres.El programa d'aquesta edició també destaca per la mostra de diferents exposicions com ara, de Marcel Pey; Far away from home, de Cristina Tasheva; Maquis, de Jesús Monterde o Grafitos, balazos y temple, de Julián Barón, entre d'altres. Finalment, es durà a terme la projecció cinematogràfica i un col·loqui amb Brutal Moods, de Marta Bisbal.