Comença el judici contra els dos acusats de matar un home a Tarragona l'any 2021

L'ha començat a jutjar aquest dimarts l'home i la dona acusats de matar un home el març de 2021 en un descampat proper a l'establiment de, situat al barri dede. En la primera jornada del judici, amb jurat popular, ha declarat l'únic testimoni dels fets, que ha assegurat que l'acusat va propinar diversesa la víctima arran d'una discussió originada per un robatori d'una bossa.Les ferides per arma blanca van provocar la mort de l'home. El fiscal demana 18 anys i 6 mesos de presó per un delicte d'homicidi i robatori amb violència, l'acusació particular eleva la pena a 20 anys per un delicte d'assassinat i 4 més per robatori, mentre que les defenses sol·liciten l'absolució. Els acusats declararan en l'última jornada del judici, el qual encara continua aquest dimarts amb les declaracions d'altres testimonis.