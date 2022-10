El Govern atribueix la prestació del servei de la primera fase del tren-tramvia del Camp de Tarragona a FGC

Elha declarat de servei públic la primera fase deldel, que ha de connectar. La mesura implica l'atribució de la prestació del servei a(FGC) i permet que l'empresa pública compri set unitats mòbils per 54 milions d'euros, i en contracti el manteniment per quinze anys per uns altres 22,05 milions d'euros.Finalment, es faculta FGC perquè faci els estudis necessaris perquè elpugui establir les condicions d'explotació i les necessitats de finançament de la prestació del servei. Tot plegat es tracta d'un pas més en la posada en marxa del sistema de transport públic.La setmana passada, Territori va adjudicar el projecte constructiu del tram entre Cambrils i Vila-seca. El document definirà les actuacions necessàries per a la implantació d'un sistema de tramvia, de, als municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca, a partir dels estudis informatiu i d'impacte ambiental aprovats pel Departament.Actualment, el 90% de la mobilitat al Camp de Tarragona és interna ien l'àmbit central. L'objectiu principal de la nova xarxa és fer créixer la quota modal del transport públic fins al 25% mitjançant l'establiment de serveis ràpids per a la mobilitat interurbana, accessibles als centres i als barris de les ciutats i connectors dels pols estratègics d'activitat d'aquest àmbit, per a la mobilitat tant de residents com de visitants.