Enxampen dues persones que acabaven de robar en una guingueta de Salou

Elsvan detenir dissabte 22, aun home de 19 anys i un menor d'edat com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Els fets van succeir sobre les 2 de la matinada quan agents de paisà, que estaven patrullant per la platja de Llevant de Salou, van observar tres joves que es dirigien a la zona de les. Els Mossos van seguir-los i van veure com dos dels nois s'amagaven en una zona fosca per la part de la platja, just al costat de la guingueta. D'altra banda, el tercer dels joves s'havia quedat al passeig "amb una actitud de vigilància".Acte seguit, una patrulla logotipada va passar pel passeig fet que va provocar que el tercer jove, que estava vigilant les immediacions, s'amagués darrere d'uns arbustos. Els agents van seguir-los per interceptar els tres joves, que van sortir corrents.Un dels detinguts el van perdre de vista quan fugia peldirecció alperò una altra patrulla el va interceptar alPocs minuts després els Mossos d'Esquadra van localitzar el jove que feia tasques de vigilància al carrer Navarra cantonada amb el carrer Saragossa. En l'escorcoll van localitzar-los prop deen efectiu que provenien de la caixa enregistradora de la guingueta la qual havia estat forçada i manipulada pels detinguts.Per tot això, els agents van detenir-los pel robatori amb força a l'establiment. El menor d'edat va quedar en llibertat després de declarar davant de la Fiscalia de Menors i el major passarà en les properes hores a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.