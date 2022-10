Un total de 22 cellers participaran de l'Embutada de Tarragona el 5 i el 6 de novembre

El cap de setmana del 5 i 6 de novembre, lade la Part Alta deacollirà la sisena edició de l', laque rememora la celebració dels pescadors i castellers per l'arribada de la, de l', ha desgranat el programa i ha explicat que en total hi participarana la festa. Com a novetat d'enguany, la festa tindrà un acte previ el dia abans, divendres, amb la projecció de la pel·lícula Revolució líquida, de, i un, tot a l'Durant el cap de setmana, la plaça del Rei serà l'epicentre de la festa amb una zona de tastos, dei mostres d'oficis (llauner, vidrier i cisteller). A la zona de tastos, els establiments, oferiran productes gastronòmics del territori, i els 22 cellers de lespresentaran el primer vi de l'any, que serviran directament de la bota, la damajoana o l'ampolla.Més enllà de la plaça del Rei, dissabte al matí s'oferiran visites guiades amb recreacions històriques a càrrec d'Argos Tarragona pels antics cellers de la Part Alta. També es farà un taller de cistelleria i la conferència L'Embutada, ADN tarragoní per xalar amb el vi, a càrrec dea l'Espai Turisme. A més, dissabte i diumenge a l'hora del vermut, la plaça del Rei serà escenari de Carles Belda i Joan Colomo, respectivament. Genís Bagés i Lenand, en canvi, actuaran dissabte a l'església de Sant Miquel del Pla.