Detenen dos homes relacionats amb l'intent de robatori de més de 5.000 quilos de garrofes a la Riera de Gaià

per Redacció, Tarragona |

Elsvan detenir el 17 i 18 d'octubre dos homes de 38 i 42 anys com a presumptes autors de, un d'ells en grau de temptativa. En concret, aquest últim va tenir lloc el 18 de setembre quan va intentar robar més ded'un magatzem deLes garrofes estaven valorades en unsaproximadament. De la investigació es desprèn que els lladres es van desplaçar la nit dels fets amb tres vehicles fins al magatzem. Un cop allà, mentre dos manipulaven l'alarma, altres dos esperaven en una furgoneta per carregar les garrofes. Però es va activar l'alarma i els lladres van fugir.Durant els transcurs de la investigació els agents anaven darrera de la pista dels detinguts perquè tenien indicis que també els relacionaven directament amb vuit robatoris amb força en magatzems denunciats a(Conca de Barberà).Aquests els van cometre la mateixa nit del 4 al 5 de juliol i dels magatzems van robar tot tipus d’eines agrícoles i material divers.Un cop recopilades totes les proves sobre l'autoria dels nous fets, es va procedir a la detenció dels implicats a Tarragona. Un dels arrestats va passar a disposició judicial el 20 d'octubre i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. L'altre va quedar en llibertat el mateix dia després de declarar en seu policial i amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit. Els Mossos mantenen la investigació oberta i no descarten noves detencions.