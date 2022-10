Busquen voluntaris al Priorat per acollir arbres fruiters recuperats de la comarca

Unpermetrà que la comarca replanti varietats d'arbres fruiters que, a dia d'avui, estan pràcticament extingides. En concret, s'espera recuperara partir de material vegetal procedent de 10 varietats de fruiters tradicionals prioratins de qualitat. Per fer-ho, s'ha dut a terme un procés de clonació que ha reeixit amb aquest gran nombre d'arbres resultants, que la comarca tornarà a acollir als seus camps.Les varietats dels arbres fruiters clonades tenen una aroma excepcional i una gran capacitat de resiliència i adaptació a les condicions del sòl i el clima de la comarca. Amb el retorn d'aquestes varietats al Priorat es pretén divulgar el seu coneixement, ja que en les darreres dècades s'han implementat varietats modernes, abandonant alguns cultius que es consideraven menys competitius en el model agroindustrial actual.El Consell Comarcal del Priorat promou aquesta iniciativa, que s'emmarca en l'operació Dinamització agrària del PECT. Territori equilibrat i innovador", que lidera la. Des del consell comarcal es busca facilitar la implementació d'estratègies conjuntes per a la millora del sector agroalimentari en àmbits com l'adaptació al canvi climàtic, la transformació i revalorització de productes agroalimentaris o la divulgació dels productes locals, entre d'altres objectius.Entre els mesos de desembre i gener es donarà el tret de sortida a la iniciativa "custodia un fruiter" amb la distribució dels més de 500 exemplars clonats. Tots els habitants del Priorat que tinguin una finca on plantar-los, ganes de cuidar-los i de compartir aquest coneixement podran recollir els arbres. Pel que fa a la quantitat d'arbres que es repartirà als interessats es prioritzarà la pagesia i es tindran en compte les seves activitats professionals. També hi ha la intenció que les escoles de la comarca acullin algun dels exemplars, ja que es van implicar intensament i van participar de la fase inicial de recollida i identificació de les varietats autòctones de la comarca.Els veïns del Priorat que vulguin sumar-se a la iniciativa han de contactar amb el consell comarcal a través de l'adreça electrònica mvilamala@priorat.cat, especificant on voldrien plantar exemplars dels arbres fruiters i contestar un qüestionari que se'ls farà arribar.El Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) "Pobles vius i actius. Territori equilibrat i innovador" vol lluitar contra el despoblament de les àrees rurals a través de dos àmbits d'actuació: la innovació social i l'especialització intel·ligent. D'una banda, s'aplica la tecnologia a l'escola rural i la cura de la gent gran per tal de millorar la qualitat de vida als pobles. I de l'altra, es posa el focus en el, l'agroalimentari i els productes locals per tal de treballar en la seva especialització i augment de competitivitat. Liderat i coordinat per la Diputació de Tarragona, hi participen també la Universitat Rovira i Virgili, el, l'Organisme autònom de desenvolupament de la(Concactiva), el(VITEC) i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació.