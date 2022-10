​Francesc Larios i Mercadé, alcalde de la Pobla de Montornès, repetirà com a candidat d'ERC

tornarà a ser el cap de llista de la candidatura d'en les properes, que se celebraran el maig de 2023. La candidatura deha sigut escollida de forma unànime per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya.Larios, alcalde de la Pobla de Montornès des de 2019, optarà, doncs, a la reelecció. Per aquest segon mandat, es proposa que "la participació i la interacció amb el veïnat" siguin els "eixos principals" de les seves tasques com a alcalde. D'aquesta manera, "la prioritat de la candidatura és saber escoltar i connectar amb la gent del municipi per donar la millor resposta possible a les seves necessitats", asseguren en un comunicat.A hores d'ara, i tal i com ha confirmat el mateix Larios, "l'equip de la secció local ja està mans a l'obra, treballant en l'elaboració del programa electoral i tancant una llista en la qual hi haurà noves incorporacions".