Intercepten més de tres tones d'haixix a la platja de la Móra de Tarragona

Laha interceptat 3,5 tones d'haixix a lade laque tindria un valor de més de 5 milions d'euros al mercat negre. Els agents, a través del Sistema Integrar de Vigilància Exterior, van detectar la matinada d'aquest dilluns una narcollanxa i van activar el grup de resposta de l'Equip de Delinqüència Organitzada-Antidroga (E.D.O.A.) de la Unitat de la Policia Judicial, així com altres patrulles del cos.Els narcotraficants van poder descarregar, abans d'iniciar la fugida. Els efectius del Servei Marítim no van poder seguir-los perquè van escapolir-se molt de pressa. La investigació continua oberta amb l'objectiu de poder detenir els presumptes delinqüents.En l'operatiu, la Guàrdia Civil també van interceptar unaamb les plaques falsificades i material que s'usa habitualment per cometre delictes d'aquestes característiques, com ara abrics, menjar o material nàutic.