El Barça obre la seva primera botiga a Tarragona

per Redacció, Tarragona |

El FC Barcelona suma un altre punt de venda amb l’obertura d’una botiga al centre comercialde. La novaserà la primera a la ciutat, en una de les zones més cèntriques, i es converteix en la novena botiga gestionada 100% pel club.El FC Barcelona, que ja compta amb un llicenciatari a Salou, ha escollit en aquesta ocasió la ciutat de Tarragona per continuar avançant en el seu pla d’expansió del negoci retail a través de la societat Barça Licensing & Merchandising (BLM). En aquest sentit, Parc Central és el primer centre comercial de la província, unque compta amb 97.000 m2 construïts i més de 100 botigues. Així, la Barça Store de Parc Central disposarà dedistribuïts en una única planta, en una de les localitzacions més cèntriques, i amb un espai on tarragonins, així com tots aquells culers que visitin la nova store, podran gaudir d’un espai d’experiències 100% Barça.Situada a la primera planta, es tracta d’un establiment que mostra un disseny semblant al de la, l'establiment insígnia i la segona més gran en termes de superfície, darrere de la botiga del Camp Nou. A més d’aquestes dues, el Barça compta amb botigues a Passeig de Gràcia, La Roca Village, Westfield La Maquinista, Sagrada Família, i l’aeroport de Barcelona T1 i T2.