El Port de Tarragona obrirà aquest divendres l'accés al pantalà del Serrallo

Elobrirà aquest divendres l'accés aldesprés de reformar-lo. L'actuació, que s'inclou en elde la Façana Marítima del barri mariner, ha tingut un cost d'uns 415.000 euros (IVA exclòs).Els treballs han consistit en la renovació de tota l'estructura i la reposició dels punts de suport. També s'ha substituït la fusta natural per una de sintètica i l'enllumenat per lluminàries LED, entre altres millores. D'aquesta manera, la ciutadania podrà tornar a acostar-se al mar des de la nova passarel·la i gaudir d'un mirador des de l'aigua del veïnat.El Pla de Millora de la Façana Marítima contempla projectes consensuats amb l'Associació de Veïns del Serrallo i té un pressupost d'(IVA exclòs) per implementar millores aquest any, les quals s'han finançat íntegrament pel port tarragoní. En concret, aquest pla consisteix en la restauració del pantalà, la instal·lació de mobiliari urbà i tendals per generar ombra tant al passeig com als parcs infantils i en la restauració de l'entorn del pont de la Petxina amb nous murals.