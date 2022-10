Tarragona proposa que el nou POUM prevegi dues alternatives per estacions de tren soterrades

L'proposa que el nouprevegi dues alternatives per a futures estacions ferroviàries soterrades, totes dues únicament per a trens de. La primera opció seria una estació sota la, a la qual la via hi arribaria per sota terra des dels barris de Ponent i sortiria per la zona de la Vall de l'Arrabassada, en un recorregut de 6,5 quilòmetres.Aquesta possibilitat està prevista al. L'altra, és una estació també soterrada a l'entorn de l'Horta Gran, a tocar de la T-11. En aquest cas la via transcorreria en paral·lel a l'A-27 fins a l'estació d'alta velocitat de Camp de Tarragona. El nucli del POUM passarà per ple abans de final de mes.El conseller de Territori de l'Ajuntament de Tarragona,, ha apuntat que les dues alternatives serien positives per la ciutat, ja que permetrien deixar sense ús el traçat actual i així alliberar tota la façana marítima. A més d'acabar amb el pas de mercaderies pel centre de la ciutat, una reivindicació feta des de diferents estaments tarragonins.Respecte la proposta d'estació a la plaça Imperial Tarraco, Puig ha indicat que la via creuaria la ciutat per sota terra i acabaria enllaçant a la zona de Llevant amb l'actual línia de tren de la costa. A la Imperial es podria enllaçar amb l'estació d'autobusos -urbà i interurbà- i amb el futur tren-tramvia del Camp de Tarragona. Pel que fa a la d', ha destacat que s'inclouria un enllaç que permetria els tarragonins anar directament cap a Madrid, Barcelona o València amb alta velocitat. "Aquest bypass cap al nord es faria de manera soterrada i no generaria cap efecte barrera entre el centre i Ponent", ha destacat.Amb tot, cap de les dues opcions preveu que hi passin trens de mercaderies, ja que "es pressuposa" que aquests trens sortirien del port de Tarragona en direcció a Ponent i Vila-seca, per després fer un itinerari per l'antiga línia de Reus a Roda de Berà o mitjançant una duplicació del corredor del Mediterrani. "La qüestió és que vagin cap a l'interior, on hi viu menys gent", ha afirmat.