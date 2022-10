Un mes i mig perdut a les llibreries tarragonines: «Hem facturat la meitat»

La Capona, a una setmana d'obrir

Elsno arriben, elses queixen i elsno troben les sevesdel curs. La situació a lesés complicada des de fa aproximadament un mes i mig, quan l'aliança entreva donar pas a, una novaunificada de la major part del sector del llibre en català. Els seus inicis han estat tortuosos, "primer pel material i ara per la informàtica", si bé també han comunicat des de l'empresa que s'han hagut dePer ara, doncs, els títols publicats per, entre d'altres, estan, després de la posada en marxa d'un nou sistema de preparació de comandes, des de la seu que tenen al polígon de. Va ser en aquesta localització on van començar a treballar, setmanes abans, amb un tancament que va durar gairebé tot l'estiu i del qual les llibreries ja n'estaven assabentades."Confiàvem que a començaments de setembre ja funcionaria", explica, de la. "Les novetats les hem anat rebent, el problema és a les comandes, quan necessitem fer reposició,", assenyala Fonts, que lamenta que tampoc la via de les subdistribuïdores funciona. "Si les lectures d'institut són deli aquestes editorials, ja hem begut oli", comenta aquesta llibretera, que es queixa de la "irregularitat" del servei. Alerta, però, que això no succeeix en la resta del sector editorial, com ara les editorials, que "funcionen i arriba amb normalitat".Situació similar pateixen a la, aexplica que "des de fa 72 dies només rebem no amb excessiva puntualitat les novetats", mentre que tot just ara els han arribat algunes comandes de la primera setmana de setembre. "Estemi a punt de començar la", recorda, "". La resposta dels clients a la capital de l'depèn de la fidelitat que tinguin a la llibreria: "Hi ha clients que ho poden entendre, però hi ha molta gent que va afins que allà també s'acaben". Fins i tot ha hagut de modificar la seva manera de treballar amb les: "No puc publicar que han arribat les novetats, perquè si se m'acaben no puc saber quan tornarem a tenir-ne".I qui s'ha queixat més és la, a, a través d'aquestes mateixes xarxes socials.comenta que "tot el que és llibre de fons" no els arriba des de l'agost, les comandes arriben "duplicades o malament" i si no tenen un llibre "passa a la cua, em pot arribar després de Nadal". Segons ha pogut escoltar dels seus clients, molts "han tirat de", i si bé la davallada en la facturació és significativa creu que "qui pateix més és la petita editorial". Tot i així, es mostra optimista: "".I mentre el sector intenta continuar treballant, a Tarragona està a punt de néixer un nou negoci. va tancar el passat 30 de juny , però el relleu finalment va arribar de la mà de la, en un anunci fet al passat mes de setembre . Un mes després de la data prevista de reobertura, finalment sembla que les portes d'aquest local deldeixaran d'estar tancades al públic. "Abans de dijous que ve", segons apunta, el responsable d'aquest nou projecte, hauria d'estar tot llest.La marxa dels treballadors que anteriorment hi havia a La Capona ha obligat a iniciar un. "Estem acabant de buscar un últim perfil de llibreter, que a Tarragona va molt buscat", assegura Picas, qui sí que detalla que ja tenen les altres dues persones seleccionades. El projecte es portarà entre ells quatre, però amb el suport administratiu de la cooperativa, un sistema diferent a l'anterior.En el cas de La Capona, també els ha afectat aquesta incidència en la distribució. "Fins i tot els'hi ha ficat pel mig", avisa aquest llibreter, que augura que "a mig termini" es pugui resoldre. Sigui com sigui, la setmana vinent Tarragona tornarà a tenir dues llibreries generalistes de proximitat, i prometen una