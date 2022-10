La torre de Sant Simplici, amb la part del darrere derruïda. Foto: Josep M. Llauradó

La torre de Sant Simplici, a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

En porta fets 69 i abans del 18 de desembre n'ha d'haver completat 29 més., arquitecta i corredora, va iniciar a principis d'any el repte de pujar 100 vegades al, a. Des dels seus 111 metres d'alçada, té unes "vistes espectaculars" de la ciutat i de tot l'entorn, però l'element que el caracteritza, lade Sant Simplici, cada cop pateix més la degradació.A través d'aquest repte, Anna Saballs vol promoure la cura i el respecte al patrimoni de la ciutat, alhora que reclama una actuació per part de l'administració. Sobre la seva campanya en parlem en aquesta entrevista:- Tot això va començar d'un propòsit de Cap d'Any. Hi ha qui diu que va al gimnàs i jo vaig dir que faria 100 Sant Simplicis. Com que hi anava molt sovint, em trobava gent que no coneixia que em preguntava quants Sant Simplicis portava. Veia que anava agafant forma, per les xarxes socials la gent m'anava coneixent, i va ser pel 20è que vaig decidir fer un tuit explicant la història de la torre de Sant Simplici i d'allí vaig quedar amb el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo.- Aquí passa que hi ha un element que no s'ha tractat bé, que s'ha deixat abandonat, que arriba el confinament i hi ha gent que decideix anar a explorar per la muntanya. S'ha d'entendre que és un perfil que no ha rebut una educació de la natura. Em trobava gent que deia si trobarien vaques. Com que vaques? És Tarragona! Passa que quan arriben a la torre es col·loquen les pedres en forma de banc i s'asseuen. Abans la torre tenia forma de torre, ara no, ara té pedres a dins. Llavors és aquesta evolució a pitjor que m'ha fet dir que si en un any ha perdut tant què pot perdre en els pròxims anys. El patrimoni ha de passar per aquest moment de divulgar-lo tot i no estar protegit, perquè si a ningú li interessa l'Ajuntament tampoc no hi invertirà.- Exacte. Molta gent m'ho critica, si ho dono a conèixer la gent hi anirà més a fer-ho malbé. S'ha de passar per aquí.- És el mínim. Últimament quan arribo allà dalt i veig 10 persones pujades he de dir si els sap greu baixar, que estic fent una campanya. Per no haver d'estar jo dient-ho, com a mínim que hi hagi una placa que digui que es respecti. Fins i tot jo abans m'hi posava, perquè és un lloc en el que estàs tranquil. No només cal la consolidació de la torre, sinó un projecte, posar un pal al costat per la bandera, o una zona per seure...- No, és una intervenció super senzilla. Consolidar la torre, un banc o dos, i algun element informatiu.- Sant Simplici toca molts temes: biodiversitat, Anella Verda, patrimoni agrari, els masos que l'envolten, la història medieval de la torre, i el fet de no pujar-hi.- Sí. Al final, això és privat i no s'hi pot intervenir, ni fer neteja de camins. Jo ara m'he posat en contacte amb l'Associació Aurora, que hem quedat el 29 d'octubre, per fer una neteja. Però això no ho pot fer l'Ajuntament, perquè no és un camí municipal. El tema de cartelleria, em van dir que ells no ho podien fer per això. A veure com ho fem.- Vaig parlar amb el masover del mas on hi ha la torre, que està en venda per cert. Per 675.000 euros, o sigui que tampoc és gaire, per ser un mas gòtic. Em deia que de vegades es trobava que era ell el que havia de netejar la zona, que no posava cap obstacle a què vingués l'Ajuntament a netejar. Els propietaris són un matrimoni de gent gran, que no fan res de moment. Això passarà per un procés que s'ha de denunciar el propietari perquè no s'està ocupant de la torre, llavors el multen, fins que l'expropien.- És la meva manera d'educar la gent per protegir el patrimoni. Donar-li valor perquè la gent d'aquí pugui estirar el fil. És fàcil de mastegar per algú que no ho valora. Nosaltres estem molt acostumats a conviure amb el patrimoni, te'n vas a sopar i ets al costat d'una muralla.- I quan arribes allà dalt t'hi asseus.- Exacte. S'ha d'educar des de les escoles, però només als nens, sinó que ho vull enfocar a la gent gran, els que passen de 60 anys. S'han de fer xerrades, divulgar-ho d'alguna manera que arribi a tothom.- És el contrari, a mi em fa molta ràbia.- He anat parlant amb diferents clubs, primer de senderisme i a poc a poc associacions com l'Aurora, els Xiquets del Serrallo, grups de tercera edat, les dones del mar, els il·lustradors, el col·legi d'arquitectes... El 18 de desembre serà el 99, un cap de setmana organitzat amb el Patronat de Turisme, de fer la pujada massiva. El club Allibera Adrenalina ho organitzarà i serà una festa. Hi haurà unes fitxes per anar informant, més tirant a un joc per les famílies.- Tenim 20-30 masos, estaria molt bé que hi hagués un catàleg oficial de tots els masos de l'Anella Verda. Tenir-los cartografiats, almenys tenir-ho en una llibreta, perquè no hi ha els diners per invertir-hi. La peculiaritat d'aquests masos és que al segle XV-XVI, quan arribaven els pirates, cada mas tenia la seva torre fortificada.- M'agradaria que es fes un estudi perquè hi ha una part que podria estar annexada a la torre i que podria haver servit com a caseta pel guarda. El turó de Sant Simplici està envoltat pel Mas del Cosidó, Mas del Sorder i Mas del Jové i servia per protegir-los.- Allà és on anava quan volia evadir-me del món i anava a la torre a desconnectar. Tens unes vistes espectaculars, veus tota Tarragona.