Inici de les obres per la connexió a peu i en bicicleta entre Sant Cugat i Rubí

Imatge de l'afectació del trànsit Foto: Aj. de Sant Cugat

Aquesta setmana s'ha donat el tret de sortida a les obres per la connexió ciclable entre Sant Cugat i Rubí per sota de l'AP-7 -a l'accés del Centre Comercial-. Les tasques, a càrrec de l'Incàsol, permetrà millorar el trànsit i la seguretat d'aquest perillós pas, tant per vehicles motoritzats com per ciclistes i vianants a peu.A banda, també s'aprofitarà per construir uns millors accessos d'entrada i sortida de la B-30; s'arranjarà la zona central amb nous paviments, arbrat i mobiliari urbà; i s'aixecarà una plataforma de carril-bici que perllongarà la xarxa ciclable santcugatenca habilitant una connexió intermunicipal fins a la rotonda del Leroy Merlin.Arran de les obres, també es produiran una sèrie d'afectacions temporals al trànsit que s'estendran més d'un any fins a la fi de la reurbanització. Així doncs, durant els pròxims sis mesos es tallarà el carril sentit Rubí i el carril sentit Sant Cugat passarà a ser bidireccional.