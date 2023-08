Cauen els últims membres de la banda de l'«abraçada amorosa»

En què consisteix l'"abraçada amorosa"?

Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional ha aconseguit arrestar els quatre últims membres d'una organització criminal itinerant que va cometre almenys 40 robatoris per l'anomenat mètode de l''abraçada amorosa', entre el juliol del 2021 i el desembre del 2022.A finals de l'any passat es va dur a terme la primera part del dispositiu i es van detenir quinze persones per 35 robatoris a Saragossa, Barcelona i València. Amb les noves detencions, els investigadors donen per desarticulada l'organització criminal. Entre d'altres, se'ls atribueixen delictes de robatori amb violència, furt, pertinença a organització criminal, falsedat documental, blanqueig de capitals i agressió sexual.L'"abraçada amorosa" és un tipus de robatori pel qual els delinqüents aborden persones grans o en situació de vulnerabilitat fent-se passar per coneguts i aprofiten els gestos que volen semblar afectuosos per robar-los els objectes de valor. Només a Saragossa, la valoració dels objectes robats per aquest grup ascendeix a més de 250.000 euros.Els integrants de la banda vivien majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona mentre que un petit grup s'havia establert al litoral espanyol, entre Múrcia i València. Ara bé, els investigadors van comprovar que el grup era itinerant i els diferents membres intercanviaven les zones d'actuació per dificultar-ne el reconeixement.A dotze de les quinze persones detingudes, se'ls van atribuir 35 robatoris, 26 dels quals comesos a Saragossa, sis a Barcelona i tres a València. Als altres tres, se'ls atribueixen almenys set fets més pel mètode de l'scalping. Així es coneix el mètode que consisteix a distreure persones d'edat avançada mentre operen a caixers automàtics amb l'objectiu d'observar el PIN de seguretat de la targeta bancària. Després els roben la targeta i realitzen reintegraments en altres caixers per l'import màxim permès.