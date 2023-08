Fernández-Jordán enterra el seu passat taronja i fitxa pel PP d'Astúries

Un honor formar parte del @PP_Asturias en el equipo técnico de la Junta General capitaneado por @CangaFanoDiego.



Trabajar en el proyecto común de reconstrucción de España desde el paraíso de Asturias es una oportunidad fascinante.

https://t.co/6MWvxxKInG vía @lanuevaespana — Munia Fdez- Jordán 🇪🇸 (@muniafj) August 8, 2023

Abans de les eleccions municipals del 28-M, l'exdiputada i exregidora de-queja havia renegat del partit taronja - va verbalitzar el seu suport a la candidatura d'Álvaro Benejam del Partit Popular. I ara, dos anys després d'del partit per la deriva liderada per Inés Arrimadas i decidir mantenir-se a l'Ajuntament de Sant Cugat com a regidora no-adscrita, acaba de fitxar com a"Treballar en el projecte comú de reconstrucció d'Espanya des del paradís d'Astúries és una oportunitat fascinant", ha exposat la santcugatenca a través de les xarxes socials anunciant la seva adhesió a l'equip liderat pel diputat i cap de l'oposició