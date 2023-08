Sant Cugat Empresarial celebra la nova regulació de les factures en operacions comercials

I com es fa la facturació electrònica?

celebra la posada en marxa de laimpulsada pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital per estendre laen les operacions comercials entre empreses i professionals.Un projecte que s'inclou en la recent aprovadaque forma part d'un paquet de mesures del govern espanyol per. Segons l'entitat santcugatenca, "una de les causes que més incidència té en la liquiditat i rendibilitat de la xarxa empresarial del país; sobretot entre les pimes".Així, amb la nova legislació, les companyies estanaltres empreses o autònoms per la prestació dels seus serveis. Una mesura que, a més de, també permetrà obtenirdels terminis efectius d'un pagament. En concret, millorarà la traçabilitat del cicle de facturació en les operacions "Business to Business" (B2B) en aportar informació exacta fomentant la cultura de pagaments empresarials.Tanmateix, aquest moviment facilitarà la integració de totes les funcions de facturació, cobraments, pagaments i comptabilitat de forma automàtica, guanyant en rapidesa i eficiència i reduint en la necessitat de finançament especialment entre les companyies més petites i professionals, més perjudicats per la morositat degut a un menor poder de negociació.Finalment, també s'estima que la mesura fomentarà la digitalització empresarial perquè es guanyarà en agilitat per la gestió administrativa i estalvi de costos.Per a dur a terme aquesta implementació de la facturació electrònica obligatòria, l’Executiu donarà dos terminis diferents des de l’aprovació del seu desenvolupament reglamentari. Per a les empreses amb una facturació anual superior als 8 milions d'euros, el termini és d’1 any des de la publicació del reglament tècnic que desenvolupi els requisits i les especificacions de la factura electrònica. Per a la resta de les empreses, la facturació anual de les quals sigui inferior als 8 milions d'euros, el termini és de dos anys des de la publicació del reglament tècnic.Per assegurar la consecució d'aquests objectius, i facilitar-ne la implementació entre pimes i autònoms, l'Administració posarà a disposició d'aquestes empreses una infraestructura bàsica pública per accedir a la factura electrònica, si bé la tramitació també es podrà fer a través de qualsevol de les plataformes privades existents.