Swimmy, una app per llogar piscines privades per quatre euros l'hora

Com funciona?

és possible llogar una piscina privada a partir del'hora per persona. que ho permet i funciona com si fos un Airbnb de piscines: els usuaris es posen en contacte amb els propietaris perLa plataforma va néixer el 2017 a França i dos anys més tard, el 2019, va arribar a Espanya. I Catalunya, a dia d'avui, és el territori de l'Estat que més n'ofereix.Tant els usuaris que desitgen banyar-se en una piscina com els propietaris que decideixen llogar-la, s'han dei ambdós ho poden fer de manera. Els propietaris de les piscines privades han de mostrar a través d'imatges les instal·lacions i indicar l'horari en què està disponible.Swimmy porta per lema "La felicitat es comparteix", fent referència al fet que aquells que no tenen piscina poden gaudir-ne d'una si els propietaris les comparteixen a través de la plataforma.