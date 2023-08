El «recuperapersones» torna a creuar Catalunya: aquesta és la ruta de les xerrades anti‑addiccions

Imatge de la roda de premsa del Transeines Foto: Sergi Baixas

El recorregut 2023:

El "" torna a creuar Catalunya. El santcugatencha presentat aquest divendres elde la 5a edició que travessarà el conjunt del país delamb una ruta de prop deEn una roda de premsa a la sala de plens de l'Ajuntament, elha incidit en la importància d'aquest "" que permet oferir una "" als addictes participants a través de laamb un dur repte físic de la mà de la natura.Enguany,començaran aquestaa Vielha, tot passant per Olot, Solsona, Gandesa i Alcanar, entre molts d'altres. "Som una eina per explicar el que hem viscut i ajudar a més gent que se'n pugui sortir", ha exposat Florensa respecte a les pivotalsque oferiran als habitants de la trentena de municipis per on passaran des d'unasobre aquesta mena de malalties mentals.Des de l'equip de govern, l'alcalde, acompanyat de les regidores d'Esport i Salut,, han reivindicat la tasca "heroica" de Florensa i l'"orgull" que això suposa per Sant Cugat.Vielha, Esterri d'Àneu, Bellver-La Molina, Ribes de Freser, Camprodon, Olot, Besalú, Sant Gregori, Sant Hilari de Sacalm, Roda de Ter, Santa Maria d'Oló, Balsareny, Cardona, Solsona, Calaf, Puigverd, Les Borges Blanques, l'Albi, l'Espluga de Francolí, Alcover, Montbrió del Camp, Falset, Gandesa, Alcanar, Vilafranca del Penedès i Sant Cugat del Vallès.