L'Hospital General de Catalunya instal·la més de 1.250 plaques fotovoltaiques

L'(HUGC) ha instal·latal sostre del complex del centre mèdic. Una inversió dea favor de l'que suposarà un estalvi del consum energètic d'un 14%, reduint així l'emissió anual de 23,75 tones de diòxid de carboni (CO2).A banda, l'HUGC també ha fet passos sota una mirada ecològica amb una. A més, també s'han previst més recursos per impulsar el pla "" per alleugerir la despesa de paper a través de la digitalització d'informes mèdics."El nostre grup gestiona 58 hospitals a tot l'Estat i tenim unper millorar l'eficiència dels nostres centres seguint les", ha relatat el Dr., director Territorial Barcelona-Vallès de. "Aquestes inversions beneficien el medi ambient, però també els i les pacients de l'hospital, així com els professionals que hi treballen", ha afegit Mate.Per la seva banda, l'alcaldei el regidor d'Energia, han felicitat la direcció de l'HGC per promoure aquesta aposta per la sostenibilitat. "Una inversió de present i futur que esdevé un", han reivindicat els juntaires, tot recordant que la ciutat vallesana és la ciutat catalana amb més plaques fotovoltaiques del país. En aquesta línia, Salarich s'ha fixat com a reptes l'"aprofitament de comunitats energètiques, amb col·laboració publicoprivada, a través d'estacions solars i l'electrificació de la ciutat".