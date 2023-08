La sequera extrema mata el 100% de la collita de cereal del Vallès Occidental

L'calcula que la falta de pluges ha matat al voltant d'un 70% la collita de cereal a Catalunya. La presidenta del sindicat,, ha lamentat un dels pitjors anys dede la història recent del país i assegura que a diverses comarques com el; i en el cas del Vallès Oriental, tan sols entre un 10% i un 15%.Ambpels estralls causats per les dràstiques condicions meteorològiques, Pruna ha exposat que tan sols s'ha pogut rescatar part de la collita on es va poder regar fins al mes d'abril com a les comarques de l'Urgell i la Segarra o on va ploure "quan tocava" als camps del Solsonès i el Berguedà.Davant d'aquest context, el sindicat alerta que amb un, ni de lluny, per. De fet, dels 36 milions de tones de cereal que es consumeixen al conjunt de l’Estat, enguany només es colliran 9 milions de tones, el que obligarà a importar la resta.Sobre la, la presidenta d’Asaja ha recordat que la guerra d’Ucraïna, fins ara el "rebost" de gra d’Europa, obligarà a comprar cereal a països com els Estats Units, l’Argentina o la Xina a preus molt més alts. Un increment, ha afegit, que pagaran "tard o d’hora" els consumidors.Per tot això, Pruna ha reclamat a l’al sector. Una d’elles, ha apuntat, seria aprofitar la presidència espanyola de la Unió Europea per crear unaque es nodreixi dels aranzels i de la política agrària comuna.