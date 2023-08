El professor de la UAB Robert Roche, guanyador del premi mundial Eureka 2023

El professor honorari de l'Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona () i director del Laboratori de Recerca Prosocial Aplicada,, ha estat distingit aquest dilluns a Chaco (Argentina) amb elen la categoria de "Premi Mundial Maestro/Teacher".En concret, es tracta d'unaque s'atorga a personalitats que destaquen en l'exercici humà del saber i que estancom a "mestres de vida". Uns reconeixements que intentenla tasca de personalitats, institucions i accions de bones pràctiques en les diverses dimensions humanes i científiques.En aquest sentit, de les 110 propostes rebudes enguany entre totes les categories, en votació tancada, educadors, docents i científics membres del Consell Mundial d'Acadèmics i Investigadors Universitaris (COMAU) van triar les persones nominades per la seva feina destacada perquè "un món millor sigui possible". Al llarg de les diverses edicions del certamen, s'han distingit altres personalitats com Fidel Castro i el Premi Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.