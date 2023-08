La vianantització de l'avinguda d'Anselm Clavé, enllestida

L'alcalde, @josepmvalles, ha visitat el carrer amb el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, i ha destacat que aquesta remodelació és "un pas endavant per pacificar l’entorn i fer aquest carrer més inclusiu i amb millor accés a un equipament tan important com el Teatre de @launiosc pic.twitter.com/Tz0rKQICsY — Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) July 31, 2023

Fuita d'aigua

. Després de 9 mesos d'obres, aquesta setmana s'ha posat punt final a la remodelació dels 1.450 m2 de superfície amb una inversió de 880.000 euros.Cal recordar que aquest projecte dona continuïtat a ladel centre històric de la ciutat, que s'estén de la plaça de Doctor Galtés fins a l'avinguda de Rius i Taulet. Amb la implantació d'un model de-amb pedra natural granítica-porfírica-, l'objectiu és mantenir la priorització d'ús per a vianants coincidint amb la inauguració del teatre detot impulsant la qualitat urbana de la ciutat i la promoció d'una mobilitat més sostenibilitat i segura.Alhora, s'ha aprofitat perde clavegueram, d'aigua, de gas i de telefonia; fer un nou, l'adequació de l'i la instal·lació de"La vinantització d'aquest carrer representa un pas endavant en la pacificació de l’entorn i la dignificació dels carrers del nucli antic. La transformació d’Anselm Clavé converteix aquesta avinguda en un entorn amable, inclusiu i dona un millor accés a un equipament tan important per la ciutat com és el Teatre La Unió", ha remarcat l'alcalde Vallès.Un cop acabades les obres, la Companyia Aigües de Sabadell, S.A. (CASSA) ha detectat una fuita d’aigua, no imputable als treballs de remodelació, a l’antiga canonada que creua el municipi.Segons les proves realitzades, la fuita s’ubica als voltants del número 20 de la via. Aquest fet obligarà a reobrir un tram del carrer per procedir a la reparació d’aquesta avaria. Està previst que les obres de reparació de la canonada s’iniciïn el proper 14 d’agost.

