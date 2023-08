Quines són les 10 feines més sol·licitades al Vallès Occidental?

han estat les ocupacions més demandades durant aquests primers sis mesos de l'any al. Així ho ha establert un rànquing de la Diputació de Barcelona (DiBa) amb les, en el marc del projecte '' -una eina d'orientació laboral per competències per a usuaris que busquen feina i empreses demandants que ha habilitat prop de 20.000 insercions laborals-. Una iniciativa pionera que ha comptat amb la col·laboració de 21 Serveis Locals d'Ocupació (SLO) de l'entitat supramunicipal.En el rànquing vallesà segueixen les feines relacionades amb els peons del transport de mercaderies i descarregadors (4,66%), venedors de botigues i magatzems (2,37%), empleats de comptabilitat (2,15%), auxiliars d’infermeria hospitalària (2,07%), cambrers (2,07%), conductors assalariats d’automòbils, taxis i furgonetes (1,85%) i treballadors que tenen cura de les persones a domicili (1,78%).En contraposició, alla fotografia divergeix una mica. Malgrat que la classificació inicial de les tres primeres posicions és la mateixa: personal de neteja (12,94%), empleats administratius amb tasques d’atenció al públic (8,50%) i peons de les indústries manufactureres (8,40%).; en canvi, continua amb peons del transport de mercaderies i descarregadors (5,45%), venedors de botigues i magatzems (4,12%), cambrers (2,41%), treballadors que tenen cura de les persones a domicili (2,41%), altre tipus de personal de neteja (2,25%), ajudants de cuina (1,76%), agents i representats comercials (1,71%).Pel que fa al conjunt de l'(AMB), les demandes d'ocupació que lideren el rànquing són per personal de neteja (9,6%) i treballadors administratius (8,53%).