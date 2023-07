VÍDEO | Macabre accident a l'AP-7: bolca i s'incendia un camió ple de porcs enmig de l'autopista

Tallada l’AP7 en sentit nord, a Santa Perpètua de Mogoda. Un vehicle ha xocat amb un camió que transportava desenes de porcs. @transit recomana fer servir rutes alternatives. @324cat @tv3cat pic.twitter.com/EgGE32iJgV — Clara Pàmies Codina (@clarapamies) July 31, 2023

Més imatges de l'accident a l'AP-7 a l'altura de Barberà del Vallès sentit Girona on ha bolcat i crrmat un camió carregat de porcs. Han obert dos carrils sentit Tarragona. pic.twitter.com/WT4VyXDsxm — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) July 31, 2023

aquest dilluns al migdia a l'. Al voltant de les 15 h del migdia s'ha produït unque transportava porcs a l'alçada de(Vallès Occidental). Arran del xoc, el camió ha bolcat enmig de l'autopista i s'ha encès la cabina.A hores d'ara, el Servei Català de Trànsit continua informant que laen sentit nord i que, en sentit sud, ja s'han pogut obrir de nou els dos carrils entre Barberà i Santa Perpètua després de laque han sobreviscut de la calçada.Actualment, hi haque arriben fins a Sant Cugat i Trànsit recomana vies alternatives com la C-16 i la C-25.Elshan desplegat fins a vuit dotacions terrestres i un helicòpter per apagar l'incendi de la cabina que ha provocat una espessa columna de fum negre.