Talls de trànsit i prohibició d'estacionament per les obres a l'avinguda Cerdanyola

per l'avanç de la segona fase de les obres de la vianantització de l'avinguda Cerdanyola -en el tram del passeig Torre Blanca i el carrer Borrell-. Així doncs, a partir d'aquest mateix dilluns ino es podrà circular per la cruïlla de l'avinguda amb el carrer de Borrell. Lessón:es restringirà l'accés al veïnat i als guals. Aquest tram funcionarà amb doble sentit de circulació i no es podrà estacionar per facilitar la mobilitat.es restringirà l'accés al veïnat i als guals. Els vehicles hauran d'accedir des del c. Orient i aquest tram funcionarà amb doble sentit de circulació per poder entrar i sortir.es restringirà l'accés al veïnat i als guals. Els vehicles hauran d'accedir des del c. Vallès i aquest tram funcionarà amb doble sentit de circulació per poder entrar i sortir."Laserà exactament igual que la de la fase I". Amb aquestes paraules s'expressava, el redactor del projecte d'obres que tindrà un cost d'a càrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), servirà perque s'enceta a la plaça de Lluís Millet -estació de FGC de Sant Cugat- i que integra el conjunt del barri de. Així, es completarà laen una zona de vianants de plataforma única que permetrà guanyar més espai per a les persones mentre alhora es promou una mobilitat més segura i saludable.Tanmateix, de retruc, es fonamentarà unaen un espai que comptarà amb una, enllumenat, mobiliari urbà, arbrat, clavegueram i millora de la xarxa telefònica i elèctrica. "Volem que l'avinguda Cerdanyola deixi de ser un carrer de penetració de vehicles al centre de ciutat", exposava fa mesos el tripartit sobre la futura reordenació de l'espai.Amb motiu de les obres, s'eliminen lesde l'avinguda Cerdanyola amb passeig de Torre Blanca i la del passeig Torre Blanca amb el carrer Vallès; i les línies de l'autobús urbà que hi passen, modificaran el seu recorregut per tal de cobrir el servei de les quatre parades perifèriques: Rambla del Torrent d'en Xandri amb l'avinguda Ragull; rambla del Celler amb el carrer Vallès; rambla del Celler, entre els carrers amb el passeig Torre Blanca; i el passeig de Francesc Macià amb el carrer de la Creu. El pas de vehicles privats quedarà restringit al veïnat i als comerços de l'avinguda.De totes maneres, per tal de fer seguiment de les obres i donar resposta a tota mena d'inquietuds i qüestions que vagin sorgint, es va crear unmixt -entre veïns i comerciants- i s'habilitarà el correu electrònic centreest@santcugat.cat.Cal recordar que la vianantització de l'avinguda de Cerdanyola és un dels projectes recollits al Pla de Millora del Monestir - Sant Francesc a partir d'un document elaborat a partir d'un procés participatiu fet al barri.A hores d'ara, la fase III, que aniria del carrer Borrell a la rotonda de la Pelleria, no està sobre la taula.