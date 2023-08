El Funicular de Vallvidrera, tancat per agost: s'habilita un servei alternatiu

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) donarà el tret de sortida el pròxim dilluns 7 d'agost a lesdelDurant aquest període, que s'allargarà, es garantirà la mobilitat dels usuaris a partir d'unamb autobusos segons l'i donant servei a les tres estacions del traçat: Peu del Funicular, Carretera de les Aigües i Vallvidrera Superior. En el cas de l’estació de Carretera de les Aigües, els usuaris hauran de sol·licitar aquest servei a través de l’intèrfon de l’estació.Així, FGC podrà dur a terme elsque s'han de realitzar obligatòriament cada any a les instal·lacions de transport per cable, com és el cas d'un funicular. Entre aquests treballs, destaca lade la sala de màquines, del traçat i dels dos vehicles. Tot plegat, servirà perdel funicular així com eldels viatgers.Enguany, a més de les tasques pròpies de la revisió anual se). En la mateixa línia, es duran a terme millores als equips d’de l’interior dels cotxes.

El funicular de Vallvidrera, construït per la companyia del Ferrocarril Sarrià Barcelona (FSB), es va inaugurar l'octubre de 1906 per tal de poder comunicar la línia del Vallès (estació Peu del Funicular) amb el poble de Vallvidrera. El 1979 es va integrar a la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Després de diverses reformes dels cotxes antics, al 1998 FGC va procedir a realitzar una reforma integral de la línia: es va canviar tota la plataforma de la via, les estacions i els vehicles permetent que el funicular funcionés de manera totalment automàtica, amb la via protegida amb portes d'andana a les estacions.La línia té una longitud de 736,6 metres amb un desnivell de 158 m i un pendent màxim del 29%. El servei s’ofereix amb dos vehicles amb capacitat per 50 persones en cadascun d’ells. El temps de recorregut és de menys de 3 minuts. Serveix de transport públic habitual per als residents a Vallvidrera i els caps de setmana és habitual per a les persones que pugen a Collserola per realitzar caminades per la carretera de les Aigües.