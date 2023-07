Aquests són els horaris i serveis de tots els CAP de Sant Cugat durant aquest estiu

Horaris i serveis del dilluns 31 de juliol al divendres 1 de setembre:

Elsde la xarxa assistencial dees mantindran, tot i que veurandel 31 de juliol a l'1 de setembre. D'altra banda, el CUAP -carrer de la Mina- concentrarà el servei d'urgències de 24 hores durant tots els dies d'agost. Per a més informació consulteu aquest enllaç Visites urgents i programadesAdults: de dilluns a divendres, de 8 a 15 hPediatria: dirigiu-vos al CAP Turó de Can Mates, de dilluns a divendres de 8 a 20 hUrgències 24 h: dirigiu-vos al CUAP Sant Cugat*Visites urgents i programadesAdults: de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hPediatria: de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hUrgències 24 h: dirigiu-vos al CUAP Sant Cugat*Visites urgents i programadesAdults: de dilluns a divendres, de 8 a 15 hPediatria: dirigiu-vos al CAP Turó de Can Mates, de dilluns a divendres de 8 a 20 hUrgències 24 h: dirigiu-vos al CUAP Sant Cugat*Adults: de dilluns a divendres, de 8 a 15 hPediatria: dirigiu-vos al CAP Turó de Can Mates, de dilluns a divendres de 8 a 20 hUrgències 24 h: dirigiu-vos al CUAP Sant Cugat*Adults: dijous, de 10 a 13.30 hPediatria: dirigiu-vos al CAP Turó de Can Mates, de dilluns a divendres de 8 a 20 hUrgències 24 h: dirigiu-vos al CUAP Sant Cugat*Horari d'atenció: les 24 h i els 365 dies de l’anyCarrer de la Mina, 2 · 93 589 44 55Prioritzeu La Meva Salut per demanar cita o per l’eConsulta a través de lamevasalut.gencat.cat . També podeu omplir el formulari per fer tràmits o sol·licitar cita a mutuaterrassa.com/cita-ap