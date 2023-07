ha estrenat undirigit a persones amb. Després d’un període de proves, el nou servei ja està en funcionament a totes les estacions les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. "La voluntat és que totes les línies ferroviàries que depenen de la Generalitat de Catalunya siguin", ha exposat la consellera de Territori,, durant l'acte de presentació.I com funciona? Doncs a través d'unadisponible per a Android i iOS anomenada NaviLens . La funció de l'app és detectar amb la càmera del dispositiu codis de colors col·locats a diferents elements de l'estació com ara escales, andanes, màquines expenedores o ascensors. Aquests codis, anomenats, es poden detectar des de dotze vegades més lluny que els codis QR convencionals, a una distància màxima d'uns vint metres i sense la necessitat d'enfocar-los o enquadrar-los amb la càmera. Els usuaris rebenper moure's i així facilitar l'ús del transport públic per a aquestes persones i augmentar-ne la seva independència.A la presentació del nou projecte, una persona invident que ha participat en el període de proves,, ha assegurat que l'aplicació és "especialment útil quan no coneixes l'entorn". Això es deu al fet que l'usuari rep indicacions com ara on és, on pot anar i com hi pot anar. A més, el producte també informa sobreque caldria tenir en compte.La consellera de Territori, Ester Capella, ha assegurat que es preveu ampliar el servei a altres línies en un futur. També ha destacat que "desplegarem totes aquelles millores que facin millor aquest sistema i els sistemes que han de venir". "Garantir la mobilitat sostenible i equitativa és la millor manera de garantir els drets de ciutadania" ha sentenciat Capella.