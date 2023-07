Compromís per avançar en l'obertura total de la Unió Santcugatenca

Moltes gràcies per la vostra tasca i el vostre compromís @launiosc !

Treballem per obrir definitivament un nou espai que donarà resposta a moltes necessitats culturals actuals de #SantCugat @DavidPu70358380 @FerrandeJuan https://t.co/UNlnVhK19s — Josep Maria Vallès (@josepmvalles) July 27, 2023

L'Ajuntament es va reunir aquest dimecres amb la junta directiva deper "afrontar decididament" la de l'equipament teatral i poder obrir definitivament la totalitat de la seu social al més aviat possible. Un "projecte de ciutat" que permetrà donar resposta a diverses necessitats culturals de la ciutat.Sota aquesta fotografia, l'alcaldeva convocar el presidenti el vicepresidental consistori. "Hem compartit possibles solucions per obrir definitivament la totalitat de la seu social de la Unió. Un gran espai que donarà resposta a moltes necessitats culturals de Sant Cugat", ha exposat Vallès tot reivindicant elde l'entitat amb el poble.A banda, també s'han tractat altres temes com l', la resolució del consorci i la viabilitat del projectat espai de restauració. Davant de tots aquests reptes de futur, Vallès s'ha compromès a mantenir unamb la junta directiva per fer seguiment de tots els avenços.