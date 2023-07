Així ha anat la primera trobada entre Sant Cugat i Valldoreix per a recuperar l'entesa institucional

. Sota aquest anhel, empantanegat durant els darrers anys , es van reunir aquest dimecres l'alcalde(Junts) i el president(Valldoreix Plural) en la primera trobada institucional del mandat per posar-hi remei.per començar-los a abordar a partir de setembre", ha explicat Cortés en declaracions a. Unencapçalat per la; la urbanització de l'avinguda del Baixador ; i laLa primera i "cordial" presa de contacte es va produir pel matí a l'Ajuntament de Sant Cugat amb la presència de la tinenta d'alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic,(Junts), i del tinent d'alcalde de Drets, Dinamització, Comerç i Seguretat,(ERC). A la tarda, amb Picornell, l'activitat diplomàtica es va traslladar a la pròpia Casa de la Vila per parlar dels reptes en seguretat ciutadana a Valldoreix.Segons Vallès, la trobada va servir per "" amb la mirada posada a abordar les reivindicacions compartides. "La voluntat de tots dos és la de", ha sentenciat l'alcalde amb la voluntat última d'"".Així doncs, quial llarg de la jornada va ser la persona que presumptament ocuparà el(Junts). La cap de l'oposició i rival de Cortés a les eleccions que, fa uns dies, va renunciar a la seva acta de vocal per entomar aquesta posició de nova creació aixecant. Inclús durant el darrer ple a l'EMD, el president ja alertava que qualsevol trobada institucional entre la Casa de la Vila i l'Ajuntament s'hauria de produir estrictament entre alcalde i president "Quan es nomeni formalment la persona que ocuparà aquest càrrec, espero aleshores que l'alcalde ja defineixi quins rols i funcions tindrà com a membre del seu govern", ha sentenciat Cortés insistint en larelacional entre els caps d'ambdues administracions.