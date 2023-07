"Després d’unes setmanes de deixar pair, i a petició i consell de moltes de vosaltres, iniciem una campanya per a". Amb aquest missatge penjat a través de les xarxes socials, laha posat en marxa unaper comprar undesprés que a principis de juliol l' anterior quedés calcinat en incendiar-se sobtadament Davant d'una, des de la Rural han llençat unaper poder comprar un nou vehicle que els permeti treballar dignament i continuar donant un servei eficient a la població i a les escoles de la ciutat. Una crida a laque també s'emmarca sota els incessants perjudicis econòmics provocats per la sequera i els atacs de senglar.A hores d'ara la cooperativa ja ha arreplegat més de 3.700 euros, però encara resten lluny de l'objectiu situat enper tal de tenir el nou vehicle abans de l'inici del pròxim curs. "No pretenem finançar-ho tot, però sí que les persones més properes que ens aprecien i ens han expressat voler ajudar-nos, ho puguin fer i així poder fer ade la que podríem aspirar pels nostres propis mitjans", han expressat en una resposta a Instagram.Així doncs, les persones interessades a donar un cop de mà poden enviar unabancària al compte. Una aportació solidària que, demanen, vingui acompanyada d'un missatge que indiqui un correu electrònic per convidar posteriorment a tots els participants a una gran festa i poder "celebrar la futura adquisició i el poder de la comunitat".