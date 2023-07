Sant Cugat, la ciutat catalana amb les pensions més elevades

; seguit de(1.481 euros) i(1.386 euros). Així queda recollit segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (), on també s'exposa que elva ser la comarca amb la xifra més alta del país ambUn import que supera en un 8% la mitjana catalana, que era de 1.240 euros. En segon lloc, se situa eli el, amb 1.280 euros i 1.275 euros, respectivament, amb un 3% per sobre la pensió mitjana a Catalunya. Altres comarques que es van situar per sobre els 1.240 euros són el, el, eli el, mentre que a l'altre extrem, a laés on es rebien les pensions per un import més baix, amb 892 euros, un 28% menys que al conjunt de Catalunya.Si s'analitza entre els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, es detecten diferències de fins a 510 euros en relació a l'import brut mitjà que percebien els pensionistes. Així doncs,(1.002 euros),(1.020 euros) i(1.046 euros) destacaven per ser els municipis on aquest import mensual és més baix amb prop de 500 euros.Un dels factors que explica les diferències en l’import mitjà de les pensions contributives entre comarques és la major o menor presència de pensions provinents del Règim especial de treballadors autònoms (RETA), ja que generalment són més baixes que les del Règim general. La pensió mitjana provinent del Règim general per a Catalunya era de 1.168 euros, mentre que la pensió mitjana del RETA se situava en 749 euros.També cal tenir en compte el tipus de pensions. Concretament, les pensions de jubilació representen el 65,7% de les pensions contributives i són les que tenien un import més elevat, fins als 1.232 euros.D'altra banda, el Berguedà, el Ripollès i la Terra Alta eren les comarques amb proporcions més altes dels pensionistes. Al 2021, a Catalunya hi havia 1.508.402 pensionistes, un 19,6% de la població, segons l'Idescat, i en aquestes tres comarques representaven el 28,2% i el 27,7%, en els dos darrers casos. A on eren més baixes, en canvi, són a l'Aran (14,3%),la Cerdanya (14,6%) i l'Alt Empordà (15,8%).Una altra de les conclusions de l'Idescat és que el 47,3% dels pensionistes cobraven prestacions contributives per sota els 1.000 euros, mentre que el 36,5% percebien entre 1.001 i 2.000 euros i el 16,2% superava els 2.000 euros d'import mitjà mensual.