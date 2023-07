Aquests són els grans concerts del Festival Vincles 2023 al Celler Modernista

La 7a edició delja ha fet públic els caps de cartell. Blaumut 10, Meritxell Neddermann i els santcugatencs Tacho i Eva Solà actuaran el pròximsota els arcs del. Un festival de música d'autor organitzat perque posa en relleu artistes de l'escena catalana i local.(divendres 20.30 h)És un artista descarat, carismàtic, amb tocs d’humor i surrealisme. El seu treball inclou una fusió de diversos gèneres musicals; des d’arrels afroamericanes com el R&B i el hiphop, fins a músiques d'arrels afrocubanes com la salsa o el garito. Creant així un univers particular i únic. Com a trombonista i músic, ha realitzat gires nacionals i internacionals amb artistes de la talla de C. Tangana, de qui també rep algunes influències. Després del seu primer àlbum 'Movimiento' (2021), que va comptar amb la col·laboració de Rita Pagés i Vic Mirallas. 'Sepia', (Ventilador Music, 2023) és el segon àlbum de Tacho, en què trobem col·laboracions com Las Migas i Juan Pablo Vega. Hi descobrim un Tacho més definit i provocador que convida l'oient a navegar a través de les pors, convertint-los en irrellevants, en diversió i sensualitat. Tacho serà una de les revelacions de la música urban-latin-funk espanyola de l'any 2023-24.(divendres 22.30 h)Enguany se celebren els deu anys de la publicació d'“El Turista”, el primer disc de Blaumut. Deu anys molt intensos, carregats de música, d’experiències i, sobretot, “d’agraïment infinit cap al nostre públic per fer-nos un lloc en aquell racó més intangible de les seves vides”. I Blaumut 10 és el nom forjat per la banda a l’hora de celebrar la seva primera dècada de trajectòria musical. El grup, que ha sabut combinar com pocs la varietat d’estils en una proposta eclèctica, variada i de qualitat, proposa ara una gira per tot el país amb actuacions singulars que apel·laran a un repertori històric i antològic(16 de setembre a les 22.30 h):Criada en un entorn de músics i formada per les millors escoles musicals catalanes i nord-americanes, el ritme i les melodies corren per les venes de Meritxell Neddermann amb una sensibilitat afilada com poques. En el seu àlbum debut, In the Backyard of the Castle, afloren la seva versatilitat i la destresa en el piano i en la veu, arribant a destil·lar el so fins a trobar-ne un de propi, intimista i eteri, clarament marcat per la barreja de gèneres (música clàssica, jazz, funky i indie) i l’experimentació amb loops, pedals i vocoder. Malgrat publicar el seu disc el mateix dia en què s’anunciava l’estat d’alarma, res no l’ha aturada a l’hora de presentar-lo en directe. Amb una gira de més de dos anys que l'ha portada a tocar arreu dels Països Catalans i posant un parèntesi al seu projecte personal al mes d'abril, durant el 2022 l'artista s'ha convertit en la pianista de la gira internacional de Jorge Drexler i ha realitzat dues petites gires pròpies a Amèrica Llatina i a Alemanya. Aquest 2023, Meritxell Neddermann ens presenta una gira exclusiva de 10 concerts amb motiu de la presentació del que serà el seu segon disc d'estudi, que sortirà a la llum al setembre.Les entrades es poden comprar a través d'aquest enllaç