El 1r Trofeu Nacional Esther Escolar convoca mig miler de gimnastes a Sant Cugat

Coincidint amb el seu 10è aniversari, elorganitzarà el cap de setmana della"Hem decidit posar el nom del trofeu a l'Ester Escolar pera una persona molt vinculada a l'entitat i que fa molts anys que entrena al club", han exposat les directores del torneigreivindicant una figura local que al llarg dels anys ha participat a diversos campionats europeus i mundials.A hores d'ara amb la participació confirmada de prop ded'una trentena de clubs catalans i espanyols, l'entitat assevera que aquest certamen estarà a l'altura d'un campionat nacional preveient que tindrà continuïtat en el temps.Al pavelló 3 del ZEM de la Rambla del Celler, dissabte tindrà lloc la competició de conjunts absolut i base; i diumenge serà el torn dels individuals Copa Base i de conjunts Copa Catalana. A banda de les medalles per a les millors gimnastes, l'organització també ha preparat diversos premis especials.Les, encara obertes, es poden tramitar a través del correu electrònic: trofeugimnasticasc@gmail.comEls 31 clubs catalans que hi participaran són: CR La Unió Viladecans, Gyas Club Tàrrega, CR Pla de l’Estany, CR Gim Vanes Sport (Badalona), EG Rítmica Lloret, CE Blanenc GR, CR Cornellà, CR Viladecans, CR Almacelles, CR Barcelona Castelldefels, Rítmica CEL (Llinars del Vallès), Club Muntanyenc Sant Cugat, CCR Castelldefels-Gavà, European International School of Barcelona (Sant Cugat), CR Gavà, CR Clau de Sol, CGR Cerdanyola, CGR L’Ampolla, CE Rítmica Torredembarra, CR Vilafranca, Club Gimnàstic Catalunya (Sabadell), CR Girona, Elite Barcelona EBERITMICA, CR Sabadell, CR Montigalà Badalona, CR Mataró, GEiEG (Girona), CE L’Espiral, AE AsoGym (Barcelona), AE Rítmica Quart i CR Farners. I els 3 clubs espanyols són: CGR Mejorada del Campo (Comunitat de Madrid), Ritmika Bagare (País Basc) i Lagunak (Navarra).