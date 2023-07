Tot el que necessites saber per la 2a Festa del Tomàquet Mandó de Collserola

Èxit rotund de la 1a festa del Tomàquet Mandó de Collserola!

Un espai organitzat per #CollserolaPagesa, amb un protagonista de llepar-se els dits.

Per moltes més fires com aquesta i més pagesia marcant agenda🍅😉 pic.twitter.com/w2M2DQqk3a — Alimentem Collserola (@dlaecollserola) September 12, 2022

Principals activitats

Programació de la Festa:

La plaça de Barcelona tornarà a ser l'escenari de lael pròxim. Un certamen que té la voluntat de difondre la recuperació d'aquesta fruita després de mig segle desapareguda i de la resta de l'agricultura de la Serra de la mà de diversos productors locals.Una jornada deque també busca posar en relleu unasota una mirada lúdica i de caràcter familiar. Entre d'altres, se celebraranCal destacar que la passada edició va ser tot unsuperant les expectatives d'assistència i venda tant de tiquets de l'arrossada (més de 150) com de quilos de Tomàquet Mandó (més de 300 kg).L’horari –des de les 10 h fins a les 16 h– permetrà els assistents adquirir i degustar producte dels productors locals i gaudir, en paral·lel, de les diferents activitats: els tallers familiars d’apicultura per part de Melvida i el d’elaboració de conserves amb Tomàquet Mandó per part del cuiner Josep Vidal de l’Aula Gastronòmica i el productor Alfred March de La Rural; el showcooking sobre el Mandó com a varietat de tomàquet mediterrània de la mà de la cuinera Alessandra Manetti de l’Aula Gastronòmica i el productor Paul Domènech de Can Domènech; el taller de cuina i maridatge amb vermut de Collserola per part del Cuiner Mario Adame i el vinyeró Íñigo Haughey de Rabassaires; el tastet de productes ecològics “Menja’t Collserola” per part de La Transformadora.A les 13 h, el grup musical Fenya Rai! amenitzarà l’hora del vermut per donar pas al Dinar Popular organitzat i elaborat per l’Associació Collserola Pagesa i els i les talleristes de l’Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Serà el moment de degustar una deliciosa amanida de Tomàquet Mandó i un arròs popular a base de productes de Collserola. Els tiquets del dinar es podran adquirir des de les 10 h del matí i costen 12 € amb beguda inclosa.Com a principal novetat, la jornada finalitzarà amb una trepitjada popular de raïm a peu descalç per a tota la família a càrrec de Rabassaires, projecte emergent que està recuperant espais en desús per retornar la vinya al Vallès Occidental i a Collserola.A més dels productors i entitats ja mencionades cal destacar la col·laboració dels productors locals presents a la festa: L’Associació Collserola Pagesa, Can Domènech, L’Ortiga, la Cooperativa L’Olivera, l’Associació La Transformadora de Collserola, La Rural, Melvida, el projecte Rabassaires i els cervesers artesans locals Senglaris i La Florestina.Inici del Mercat agrícola de Collserola. Verdures, hortalisses, fruites, mel, olis, vins, cerveses artesanes i altres productes de proximitat. Associació Collserola Pagesa.Taller familiar La mel és vida! amb Melvida.Taller de cuina de mercat. El Tomàquet Mandó, a la cuina mediterrània amb Alessandra Manetti, Paul Doménech. Aula Gastronòmica Sant Cugat i Can DoménechTaller de cuina familiar. Fem conserva de Tomàquet Mandó amb Josep Vidal i Alfred March. Aula Gastronòmica Sant Cugat i La RuralTaller maridatge. Platillos amb producte de Collserola, vins i vermuts amb Mario Adame i Iñigo Hauguey. Aula Gastronòmica Sant Cugat i RabassairesVermut Musicat amb Fenya Rai! Cançó i festa popular a la plaça!Dinar Popular 12 €. Associació Collserola Pagesa i Aula Gastronòmica Sant CugatPremsada tradicional de raïm i fi de festa. Vine a xafar raïm!